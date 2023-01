Nα ψηφίσουν οι χρήστες του Twitter εάν το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ θα έπρεπε να ελέγχει τον κόσμο, ζήτησε ο Ελον Μασκ.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Μασκ, ο οποίος δεν είναι θαυμαστής του Νταβός, δημοσίευσε μια δημοσκόπηση στο Twitter ρωτώντας αν το WEF πρέπει να «ελέγχει τον κόσμο».

The World Economic Forum should control the world