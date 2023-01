Μασκ: Twitter χωρίς διαφημίσεις, με το αζημίωτο

Θα ανανεώσει το μέγεθος και τη συχνότητα των διαφημίσεων που εμφανίζονται στο Twitter ο Έλον Μασκ, προαναγγέλλοντας μοντέλο υψηλότερης συνδρομής που θα κόβει εντελώς τις διαφημίσεις.

«Οι διαφημίσεις είναι πολύ συχνές στο Twitter και πολύ μεγάλες. Έρχονται μέτρα και για τα δύο, τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες για το κόστος της νέας υπηρεσίας.

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads