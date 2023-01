Πυροβολισμοί με άγνωστο αριθμό θυμάτων στο Λος Ατζελες

Η αστυνομία έχει σπεύσει σε περιστατικό με πυροβολισμούς και πολλά θύματα που σημειώθηκε χθες, Σάββατο, το βράδυ (τοπική ώρα) στο Μόντερεϊ Παρκ στην Καλιφόρνια, ανέφερε η εφημερίδα LA Times επικαλούμενη πηγή στις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τις 22:00 του Σαββάτου (τοπική ώρα, 08:00 σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) σε περιοχή όπου πραγματοποιούνταν εορταστικές εκδηλώσεις για το κινεζικό Νέο Έτος στο Μόντερεϊ Παρκ, στην κομητεία του Λος Άντζελες, ανέφερε η εφημερίδα.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές πόσοι έχουν τραυματισθεί ή σκοτωθεί ούτε αν ο δράστης εξακολουθεί να διαφεύγει. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή νωρίτερα χθες για την έναρξη των διήμερων εορτασμών για το κινεζικό Νέο Έτος.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής να έχουν σπεύσει στην περιοχή και να παρέχουν τις πρώτες βοήθειας στα θύματα, ενώ αστυνομικοί έχουν αποκλείσει δρόμους.

Σύμφωνα με τους LA Times, ιδιοκτήτης εστιατορίου που βρίσκεται στην περιοχή είπε ότι άνθρωποι που αναζήτησαν καταφύγιο στο εστιατόριό του είπαν ότι στην περιοχή βρίσκεται ένας άνδρας που φέρει πολυβόλο. Ο Σέουνγκ Γουόν Τσόι είπε στην εφημερίδα πως πιστεύει ότι οι πυροβολισμοι έπεσαν σ' ένα κλαμπ χορού.

Το Μόντερεϊ Παρκ είναι μια πόλη στην κομητεία του Λος Άντζελες σε απόσταση περίπου 11 χιλιομέτρων από το κέντρο του Λος Άντζελες.

Our prayers are with our friends and colleagues in the great city of Monterey Park. We stand ready to lend our support during this difficult time as we wait for more confirmed details of an alleged mass shooting incident. #montereypark https://t.co/cBo0TYfBEF