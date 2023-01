Φλέβα χρυσού χτύπησε η νέα ταινία Avatar, έσοδα $2 δισ.

Το πολυαναμενόμενο σίκουελ «Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον, έχει πλέον αποφέρει παγκόσμια έσοδα στους παραγωγούς της, ύψους άνω των $2 δισ. μετά τις πωλήσεις εισιτηρίων που καταγράφηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, αναφέρει το Deadline.

Το «Avatar: The Way of Water» αποτελεί συνέχεια της ταινίας «Avatar», του 2009, η οποία παραμένει στην κορυφή της λίστας των ταινιών με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία, σύμφωνα με το Box Office Mojo, ενώ στην ομάδα των $2 δισ. συμπεριλαμβάνεται και ο «Τιτανικός» του 1997.

Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως μόνο τρεις άλλες ταινίες εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, όπως μεταδίδει το CNN.

Ο σκηνοθέτης σχεδιάζει να κυκλοφορήσει στο μέλλον τουλάχιστον άλλα τρία σίκουελ του «Avatar».