ΔΝΤ: Η παγκόσμια ανάπτυξη θα είναι υψηλότερη της προσδοκώμενης το 2023

Διαπιστώνοντας ότι η παγκόσμια οικονομία αντέχει καλύτερα απ’ ό,τι προβλεπόταν τα επανειλημμένα σοκ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε προς το καλύτερο την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2023, εκτιμώντας πως το φάσμα της ύφεσης απομακρύνεται για αρκετές χώρες, ιδίως στην ευρωζώνη, ενώ το πρόσφατο πλήρες άνοιγμα της οικονομίας της Κίνας δημιουργεί ελπίδες για επιπρόσθετη ώθηση.

Το ΔΝΤ προβλέπει πλέον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας 2,9% το 2023, κατά τη νεότερη έκθεσή του, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Δευτέρα. Πρόκειται για ρυθμό ανώτερο κατά 0,2 εκατοστιαία μονάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη, που δημοσιοποιήθηκε από τον διεθνή χρηματοπιστωτικό θεσμό της Ουάσιγκτον τον Οκτώβριο.

«Οι προοπτικές είναι λιγότερο δυσοίωνες από τις προβλέψεις μας τον Οκτώβριο», σχολίασε ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ Πιερ-Ολιβιέ Γκουρανσά, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με δημοσιογράφους.

Προειδοποίησε πως η χρονιά αυτή «θα παραμείνει δύσκολη». Μολαταύτα, «μπορεί» να αποδειχθεί «σημείο καμπής» πριν από την ανάκαμψη της ανάπτυξης το 2024 και την «επιβράδυνση» του πληθωρισμού.

Η επιβράδυνση της δραστηριότητας αναγγέλλεται λιγότερο σοβαρή από ό,τι αναμενόταν σε αρκετές ανεπτυγμένες οικονομίες, ειδικά αυτή των ΗΠΑ (προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,4% το 2023, ρυθμό υψηλότερο κατά 0,4% από αυτόν για τον οποίο γινόταν λόγος τον Οκτώβριο).

🆕 The IMF projects global growth to fall from 3.4% in 2022 to 2.9% in 2023, and then rise to 3.1% in 2024. Inflation is peaking amid low growth. Read our analysis in the World Economic Outlook Update. https://t.co/4ifKc9qi4j #WEO pic.twitter.com/5tdSaw0Q81

Αλλά και στη Γερμανία και την Ιταλία, το ΔΝΤ δεν φοβάται πλέον πως θα ενσκήψει ύφεση, αντίθετα με τις εκτιμήσεις που δημοσιοποιούσε τον Οκτώβριο. Η ανάπτυξη στην ευρωζώνη, που άντεξε καλύτερα από ό,τι αναμενόταν την ενεργειακή κρίση εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, αναμένεται έτσι να φθάσει το 0,7% (+0,2% σε σχέση με την πρότερη πρόβλεψη).

Σημαντικός παράγοντας χαρακτηρίζεται το πλήρες άνοιγμα της κινεζικής οικονομίας, μετά τον απότομο τερματισμό της πολιτικής zero Covid τον Δεκέμβριο. Παρά τη χαοτική διαχείρισή του και τη μεγάλη αύξηση των μολύνσεων από τον νέο κορωνοϊό στην Κίνα, η απόφαση αυτή αναμένεται να επιταχύνει την ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας (στο 5,2%, από 4,4% που προβλεπόταν πριν από τρεις μήνες), δίνοντας ώθηση στην παγκόσμια οικονομία, κατά το ΔΝΤ.

The global fight against inflation and Russia’s war in Ukraine continue to weigh on economic activity. The COVID-19 related lockdowns in China dampened growth in 2022, but the recent reopening has paved the way for a faster-than-expected recovery: https://t.co/4ifKc9qi4j #WEO pic.twitter.com/z795lxmujt