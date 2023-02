Επιδοτήσεις ρεκόρ στην κατανάλωση ορυκτών καυσίμων το 2022

Οι επιδοτήσεις στην κατανάλωση ορυκτών καυσίμων εκτινάχθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ το 2022, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του διεθνούς οργανισμού, οι επιδοτήσεις ρεκόρ του περασμένου έτους – εν μέσω της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία – ήταν διπλάσιες από τα επίπεδα του 2021, τα οποία ήταν ήδη σχεδόν πέντε φορές υψηλότερα από εκείνα του 2020.

«Οι κυβερνήσεις έδρασαν για να περιορίσουν τον αντίκτυπο της ενεργειακής κρίσης στους καταναλωτές και τους λογαριασμούς ενέργειας. Αλλά η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι η πιο γρήγορη ενεργειακή μετάβαση όχι οι επιδοτήσεις» έγραψε στο Twitter ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού, Φατίχ Μπιρόλ.

