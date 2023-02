Μπαράζ μισθολογικών αυξήσεων στα βρετανικά σούπερ μάρκετ: Στο +7% η Tesco

Η Tesco θα αυξήσει τις ωριαίες αμοιβές του προσωπικού της κατά 7%, με ελάχιστο ωρομίσθιο τις 11,02 στερλίνες από τον Απρίλιο, προχωρώντας στην τρίτη αύξηση μισθών μέσα σε έναν χρόνο.

Ως αποτέλεσμα, η μεγαλύτερη βρετανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ ξεπερνά τους καλοπληρωτές του κλάδου Aldi και Lidl, γράφει ο Guardian.

Επίσης, το προσωπικό θα συνεχίσει να λαμβάνει δωρεάν φαγητό και έκπτωση έως και 1.500 λίρες τον χρόνο για τα ψώνια του.

Οι εργαζόμενοι του Λονδίνου, μάλιστα, θα λάβουν υψηλότερη αύξηση - 8,4% ή 93 πένες την ώρα, ανεβάζοντας την ωριαία αμοιβή τους στις 11,95 λίρες.

WIN 🚨👏 | @UsdawUnion workers at Tesco have secured a 7% pay increase taking the basic pay to over £11 per hour.