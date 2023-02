Γιατί η Βρετανία ξέμεινε από ντομάτες

Η Βρετανία είναι αντιμέτωπη με έλλειψη στις ντομάτες καθώς οι προμήθειες στα σούπερ μάρκετ, όπως ο ηγέτης της αγοράς, η Tesco, και η υπ’ αριθμόν δύο αλυσίδα Sainsbury's, επηρεάστηκαν από τα προβλήματα στη συγκομιδή στη νότια Ευρώπη και τη βόρεια Αφρική.

Οι έμποροι δήλωσαν ότι η κατάσταση επιτείνεται από τη μικρότερη χειμερινή παραγωγή σε θερμοκήπια στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ολλανδία, λόγω του υψηλού κόστους ενέργειας.

Ο Άντριου Όπι, επικεφαλής του τμήματος τροφίμων και βιωσιμότητας στην Κοινοπραξία Βρετανικού Λιανεμπορίου (BRC) που εκπροσωπεί τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δήλωσε ότι οι δύσκολες καιρικές συνθήκες στη νότια Ευρώπη και τη βόρεια Αφρική προκάλεσαν προβλήματα στη συγκομιδή διαφόρων προϊόντων, όπως οι ντομάτες και οι πιπεριές. «Ενώ τα προβλήματα αναμένεται να διαρκέσουν λίγες εβδομάδες, τα σούπερ μάρκετ είναι ικανά να διαχειριστούν τα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας και συνεργάζονται με τους αγρότες για να διασφαλίσουν ότι οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα νωπών προϊόντων», πρόσθεσε.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κυκλοφορήσει πολλές φωτογραφίες με άδεια ράφια φρούτων και λαχανικών, με τις ντομάτες να βρίσκονται ιδιαιτέρως σε έλλειψη.

So despite my best intentions I couldn’t have salad for dinner last night. ⁦@Morrisons⁩ what is going on in #Totnes??

Supply chains? Staff shortages? Imports…?? pic.twitter.com/wBj0rqmDkV