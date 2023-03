H First Republic στο στόχαστρο μετά την κατάρρευση της SVB

Nέα πίεση δέχθηκε η First Republic Bank, εν μέσω κατάρρευσης της Silicon Valley Bank την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές προσπάθησαν να προσδιορίσουν ποιες άλλες τράπεζες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν παρόμοιους κινδύνους.

Οπως μεταδίδει η Wall Street Journal, οι μετοχές της First Republic έκαναν βουτιά 52% στις αρχές του trading πριν επιστρέψουν κοντά στο επίπεδο κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας, κλείνοντας τη μέρα με πτώση 15%. Οι επενδυτές εξέφρασαν ανησυχίες για μη πραγματοποιηθείσες απώλειες σε περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας καθώς και για τη μεγάλη εξάρτησή της από καταθέσεις.

Η First Republic εξέδωσε δήλωση, επιδιώκοντας να ηρεμήσει τους επενδυτές, επισημαίνοντας τη «συνεχιζόμενη ασφάλεια και σταθερότητα καθώς και ισχυρές θέσεις κεφαλαίου και ρευστότητας».

Οι μετοχές της First Republic έχασαν το 34% της αξίας τους την περασμένη εβδομάδα.

Αντιμετωπίζοντας τη ρευστότητά της, η First Republic είπε: «Πηγές πέρα από μια καλά διαφοροποιημένη βάση καταθέσεων περιλαμβάνουν πάνω από 60 δισ. δολάρια διαθέσιμης, μη χρησιμοποιηθείσας δυνατότητας δανεισμού στην Federal Home Loan Bank και την Federal Reserve Bank». Όσον αφορά την οικονομική της θέση, η First Republic είπε ότι «έχει διατηρήσει σταθερά μια ισχυρή κεφαλαιακή θέση με επίπεδα κεφαλαίου σημαντικά υψηλότερα από τις ρυθμιστικές απαιτήσεις για να θεωρείται καλά κεφαλαιοποιημένη».

Οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά την First Republic για λόγους παρόμοιους με αυτούς που προκάλεσαν ανησυχία στην SVB. Οπως και η SVB, η First Republic παρουσίασε μεγάλη διαφορά μεταξύ της εύλογης αγοραίας αξίας και της αξίας του ισολογισμού των περιουσιακών της στοιχείων. Σε αντίθεση με την SVB, όπου η μεγαλύτερη απόκλιση είναι στο χαρτοφυλάκιο χρεογράφων της, της First Republic βρίσκεται κυρίως στο χαρτοφυλάκιο δανείων της.

Στην ετήσια έκθεσή της, η First Republic ανέφερε ότι η εύλογη αγοραία αξία των «ενυπόθηκων δανείων με εξασφάλιση ακίνητης περιουσίας» ήταν 117,5 δισ. δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου ή 19,3 δισ. δολάρια χαμηλότερη από την αξία του ισολογισμού τους ύψους 136,8 δισ. δολαρίων. Το χάσμα εύλογης αξίας για αυτήν την κατηγορία μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων ήταν μεγαλύτερο από τα 17,4 δισ. δολάρια του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της First Republic.

Συνολικά, η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της First Republic ήταν 26,9 δισ. δολάρια μικρότερη από την αξία του ισολογισμού τους. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιελάμβαναν «άλλα δάνεια» με εύλογη αξία 26,4 δισ. δολαρίων ή 2,9 δισ. δολάρια κάτω από τη λογιστική τους αξία των 29,3 δισ. δολαρίων. Οι λεγόμενοι διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τίτλοι είχαν εύλογη αξία 23,6 δισ. δολαρίων ή 4,8 δισ. δολάρια λιγότερο από τη λογιστική αξία των 28,3 δισ. δολαρίων.

Εκπρόσωπος της First Republic αρνήθηκε να σχολιάσει τις αποκαλύψεις της εύλογης αξίας της τράπεζας και τις καταθέσεις της.

Ενα άλλο σημείο ανησυχίας που απηχεί η SVB είναι οι υποχρεώσεις της First Republic, οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις καταθέσεις πελατών. Στην SVB, αυτές οι καταθέσεις προέρχονταν σε μεγάλο βαθμό από νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας και επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων, οι οποίοι τράβηξαν γρήγορα τα χρήματά τους όταν η τράπεζα αντιμετώπισε προβλήματα.

Η χρηματοδότηση της First Republic βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε πλούσιους ιδιώτες που έχουν ολοένα και περισσότερες επιλογές για να αναζητήσουν υψηλότερες αποδόσεις στα μετρητά τους σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς τα επιτόκια έχουν αυξηθεί.

Οι συνολικές καταθέσεις στην First Republic ήταν 176,4 δισ. δολάρια ή το 90% των συνολικών της υποχρεώσεων, στις 31 Δεκεμβρίου. Περίπου το 35% των καταθέσεων της ήταν άτοκες. Και 119,5 δισ. δολάρια ή το 68% των καταθέσεων της ήταν ανασφάλιστες, που σημαίνει ότι υπερέβαιναν τα όρια της Federal Deposit Insurance Corp (FDIC).

Οι ανασφάλιστες καταθέσεις μπορεί να υποστούν απώλειες σε περίπτωση πτώχευσης μιας τράπεζας. Στην SVB, δεν είναι ξεκάθαρο με βάση τη δήλωση της FDIC εάν οι ανασφάλιστοι καταθέτες θα αποζημιωθούν.