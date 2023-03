Liquidity: Εκτακτα δάνεια $3 δισ. σε startups με πληγές από την SVB

Ο παγκόσμιος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων και δανειστής στον τεχνολογικό τομέα Liquidity Group σχεδιάζει να προσφέρει περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε δάνεια έκτακτης ανάγκης σε νεοφυείς εταιρείες που επλήγησαν από την κατάρρευση της Silicon Valley Bank.

Η Liquidity έχει περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια έτοιμα σε μετρητά για να διατεθούν τις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής Ρον Ντάνιελ στο Bloomberg.

Ο όμιλος βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις με τους χρηματοδοτικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της ιαπωνικής Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. και της Apollo Global Management Inc., για να προσφέρει επιπλέον δάνεια 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είπε.