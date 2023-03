Επιστρέφει στις οθόνες του BBC ο Γκάρι Λίνεκερ

Ο Γκάρι Λίνεκερ, πρώην ποδοσφαιριστής και παρουσιαστής της πιο επιτυχημένης αθλητικής εκπομπής στην αγγλική τηλεόραση «Match of the Day», θα επιστρέψει στις οθόνες του BBC αυτό το Σαββατοκύριακο μετά από συμφωνία με την εταιρεία, σύμφωνα με το BBC.

O Γενικός Διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι ανακοίνωσε επίσης ότι το BBC θα ξεκινήσει μια ανεξάρτητη επανεξέταση των κατευθυντήριων γραμμών του για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες εκτός ειδήσεων και επίκαιρων θεμάτων, όπως ο Λίνεκερ.

O Γκάρι Λίνεκερ δήλωσε σχετικά στο Twitter ότι είναι περήφανος που εργάζεται για το BBC και «ανυπομονεί να επιστρέψει στον αέρα».

I have been presenting sport on the BBC for almost 3 decades and am immeasurably proud to work with the best and fairest broadcaster in the world. I cannot wait to get back in the MOTD chair on Saturday. 2/4