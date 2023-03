Μετ' εμποδίων η πρόσβαση των πελατών της SVB στις καταθέσεις

Ορισμένοι καταθέτες της Silicon Valley Bank, κυρίως startup και εταιρείες venture capital, άρχισαν να αποκτούν ξανά πρόσβαση στα χρήματά τους τη Δευτέρα.

Όπως μεταδίδει το CNBC, ο επενδυτής σε εταιρείες τεχνολογίας Άρι Νιούμαν ανέφερε στο Twitter ότι «μόλις λάβαμε επιβεβαίωση από μια από τις εταιρείες μας ότι τα χρήματα που έχουν στην SVB είναι διαθέσιμα και έχουν πρόσβαση σε αυτά».

Just got confirmation from one of of our portfolio companies that their SVB funds are available and they have access this am. 🙏🏻



