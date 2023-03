Νέα κατρακύλα 25% για τη μετοχή της Credit Suisse

Nέα βουτιά κατέγραψαν οι μετοχές της Credit Suisse σήμερα Τετάρτη, υποχωρώντας κοντά 25% στο ελβετικό χρηματιστήριο φτάνοντας σε νέο χαμηλό ρεκόρ, προτού ανασταλεί η διαπραγμάτευσή της, καθώς ο μεγαλύτερος επενδυτής της δήλωσε ότι δεν μπορούσε να παράσχει στην ελβετική τράπεζα περισσότερη οικονομική βοήθεια.

Την ίδια ώρα, τα 5ετή CDS - μια μορφή ασφάλισης για τους κατόχους ομολόγων σε περίπτωση χρεοκοπίας - εκτινάσσονται 69 μονάδες βάσης (15%), φτάνοντας στις 554 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το CNBC.

«Δεν μπορούμε, γιατί θα πάμε πάνω από το 10%. Είναι ένα ρυθμιστικό ζήτημα», δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Tράπεζας της Σαουδικής Αραβίας, Ammar Al Khudairy την Τετάρτη.

Credit Suisse cds blowing out. Stock is down 21%, lowest price since at least the late 1980s. Largest shareholder says it gets no more money. European peers are down 6-10%. Authorities need to step in soon. pic.twitter.com/N2BnPQ070a