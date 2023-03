Συμφωνία Γερμανίας - ΕΕ για τις εκπομπές καυσαερίων των Ι.Χ.

Η Γερμανία κατέληξε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για έναν κανονισμό ορόσημο που απαιτεί τα νέα αυτοκίνητα να είναι ουδέτερα σε εκπομπές άνθρακα έως το 2035.

Η κυβέρνηση του Βερολίνου συμφώνησε να αποσύρει τις αντιρρήσεις της, ανοίγοντας το δρόμο για την έγκριση του μέτρου, βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Πράσινης Συμφωνίας.

«Βρήκαμε μια συμφωνία με τη Γερμανία για τη μελλοντική χρήση καυσίμων στα αυτοκίνητα», δήλωσε στο Twitter ο επικεφαλής της ΕΕ για το κλίμα, Φρανς Τίμερμανς.

Σημείωσε ότι η ΕΕ θα εργαστεί τώρα για να εγκριθούν τα πρότυπα CO2 για τα αυτοκίνητα το συντομότερο δυνατό και η Επιτροπή θα ακολουθήσει ταχέως τα απαραίτητα νομικά βήματα για να εφαρμόσει μια διάταξη που επιτρέπει την ταξινόμηση των αυτοκινήτων με e-fuel ως ουδέτερα στις εκπομπές άνθρακα.





We have found an agreement with Germany on the future use of efuels in cars.



We will work now on getting the CO2-standards for cars regulation adopted as soon as possible, and the Commission will follow-up swiftly with the necessary legal steps to implement recital 11.