ΟΠΕΚ: Αναπάντεχη μείωση παραγωγής πετρελαίου κατά 1 εκατ. βαρέλια/ημέρα

Ο ΟΠΕΚ+ ανακοίνωσε αιφνιδιαστική μείωση της παραγωγής πετρελαίου που θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, περιορίζοντας την προσφορά από τον Μάιο παρά την ανάκαμψη των τιμών από τα χαμηλά 15 μηνών.

Η Σαουδική Αραβία ηγήθηκε του καρτέλ δεσμεύοντας τη δική της μείωση της προσφοράς κατά 500.000 βαρέλια την ημέρα.

Το παράδειγμά τους ακολούθησαν και άλλα μέλη, όπως το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Αλγερία, ενώ η Ρωσία δήλωσε ότι η μείωση της παραγωγής που εφάρμοζε από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2023.

Thread of voluntary OPEC cuts equalling over 1M bpd https://t.co/L5DcEjc7Qn

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε αιφνιδιαστική μείωση της παραγωγής πετρελαίου κατά 500.000 βαρέλια την ημέρα, με ισχύ από τον Μάιο έως το τέλος του έτους, σε συντονισμένη κίνηση με άλλα μέλη του ομίλου ΟΠΕΚ+.

Το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι η κίνηση αποτελεί «εθελοντική περικοπή», σε δήλωση στο πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, μεταδίδει το Bloomberg.

The TOTAL voluntary cut by opec plus states is around 1.16 million bpd #OOTT #Opec https://t.co/G93fdh0cm4