Ελ-Εριάν: Η Fed κάνει λάθη που θα γραφτούν στην ιστορία

Ο κορυφαίος οικονομολόγος Μοχάμεντ Ελ-Εριάν προειδοποίησε για άλλη μια φορά ότι οι πρόσφατες επιλογές νομισματικής πολιτικής της Fed θα μπορούσαν να αποδειχθούν το μεγαλύτερο λάθος της εδώ και δεκαετίες.

Ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Allianz έχει επανειλημμένα επικρίνει την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ ότι αντέδρασε πολύ αργά στην άνοδο του πληθωρισμού, που ξεκίνησε το 2021, ενώ στη συνέχεια εξαπέλυσε μια επίθεση νομισματικής σύσφιξης που έχει αυξήσει τους κινδύνους ύφεσης και χρηματοπιστωτικής αστάθειας. Μια σειρά από χρεοκοπίες αμερικανικών τραπεζών τον περασμένο μήνα φάνηκε ότι προκλήθηκαν εν μέρει από την άνοδο των επιτοκίων, γράφει.

«Όπως αναφέρθηκε για πρώτη φορά πριν από σχεδόν έναν χρόνο, φοβάμαι ότι αυτό μπορεί να καταλήξει να είναι το μεγαλύτερο λάθος πολιτικής της Fed εδώ και αρκετές δεκαετίες».

Επισήμανε, επίσης, σχόλια του Ινστιτούτου Peterson για τα Διεθνή Οικονομικά (PIIE), όπως σημειώνει το Business Insider, που υποδηλώνουν ότι οι ανεπάρκειες που αναδύθηκαν στα πρόσφατα stress tests των τραπεζών αποτελούν, μεταξύ άλλων, παράγοντα «που ενισχύει την επιχειρηματολογία περί συνεχιζόμενης σειράς σφαλμάτων στην πολιτική της Fed».

Τον Φεβρουάριο, η Fed δημοσίευσε μακροοικονομικά σενάρια για να εκτιμήσει τα stress test του 2023 για τις μεγάλες τράπεζες. Το PIIE επέκρινε πρόσφατα τη χρήση μακροοικονομικών σεναρίων που δεν ήταν αρκετά διαφοροποιημένα και δεν λάμβαναν υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις των υψηλότερων επιτοκίων στις τράπεζες, σημείωσε ο Ελ-Εριάν στο tweet του.

Η κατάρρευση της Silicon Valley Bank τον Μάρτιο, η μεγαλύτερη χρεοκοπία τράπεζας από το 2008, προκλήθηκε από τεράστιες απώλειες στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων της μετά την άνοδο των επιτοκίων.

«Τράπεζες του μεγέθους της SVB δεν συμπεριλήφθηκαν σ' αυτά τα stress tests. Όμως το ερώτημα παραμένει: Πόσο κατάλληλη είναι η επιλογή των μακροοικονομικών σεναρίων;» ανέφερε η έκθεση του PIIE.

Ο Ελ-Εριάν επεσήμανε επίσης τα σχόλια του Φίλιπ Ρικενμπάχερ, διευθύνοντος συμβούλου της Julius Baer, στους Financial Times σχετικά με τον αντίκτυπο των υψηλών επιτοκίων στο τραπεζικό σύστημα.

«Τα πράγματα θα παραμείνουν πολύ περίπλοκα - οτιδήποτε υπήρχε πριν από έναν μήνα δεν θα εξαφανιστεί», είπε ο Ρικενμπάχερ στους FT. «Υπάρχει ακόμα περιθώριο για λάθη πολιτικής όσον αφορά τα επιτόκια».

