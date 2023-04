Εκτοξεύτηκε από την Καλιφόρνια ο πρώτος δορυφόρος made in Turkey

Η Τουρκία εκτόξευσε με επιτυχία στο Διάστημα τον IMECE, τον πρώτο εγχώριο δορυφόρο παρατήρησης της Γης υψηλής ανάλυσης.

Σύμφωνα με το Anadolu, ο τουρκικής κατασκευής δορυφόρος εκτοξεύτηκε νωρίς το Σάββατο από τη διαστημική βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια.

Türkiye successfully launched its 1st indigenous high-resolution Earth observation satellite, called the IMECE, into space



The Turkish-made satellite was blasted off from the Vandenberg Space Force Base in the US state of California at 0648 GMT https://t.co/VgKKiZQi16 pic.twitter.com/uaWn78iHvM