Πήρε πίσω τους 15 βαθμούς της τιμωρίας η Γιουβέντους

Δεκτή εν μέρει -όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport- έγινε η προσφυγή της Γιουβέντους από το αθλητικό συμβούλιο της CONI, το οποίο ζήτησε από το εφετείο της ομοσπονδίας (FIGC) να επανεκτιμήσει την ποινή των 15 πόντων που επιβλήθηκε στη Γιουβέντους.

Εν τω μεταξύ, εν αναμονή της νέας ετυμηγορίας που αναμένεται τον επόμενο μήνα, η Γιουβέντους θα λάβει πίσω τους 15 βαθμούς που της έχουν αφαιρεθεί και η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι ανεβαίνει πλέον τρίτη στη βαθμολογία, πηγαίνοντας στους 59 από τους 44 βαθμούς.

Η Γιουβέντους είχε τιμωρηθεί στις 20 Ιανουαρίου. Αρχικά είχε ζητηθεί αφαίρεση 9 βαθμών αλλά έφτασαν στους 15. «Ζητάμε να ακυρωθεί η ποινή των -15 πόντων. Είναι γεμάτη λάθη», ανέφεραν χθες στην Γιουβέντους. Στην Ιταλία εικάζεται ότι τον επόμενο μήνα θα μπορούσε να έρθει μία άλλη τιμωρία στη Γιουβέντους, αλλά αρκετά μειωμένη.

Αντίθετα, οι προσφυγές των Αντρέα Ανιέλι, Φάμπιο Παρατίτσι και Φεντερίκο Τσερουμπίνι απορρίφθηκαν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

