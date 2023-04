Φυλλορροεί ο βρετανικός σύνδεσμος βιομηχανιών μετά τις καταγγελίες για βιασμούς

Nέα κατηγορία για βιασμό ταλανίζει τον βρετανικό σύνδεσμο βιομηχανιών (CBI), καθώς γυναίκα κατήγγειλε ότι δέχθηκε σοβαρή σεξουαλική επίθεση από δύο άνδρες συναδέλφους της.

Σύμφωνα με τον Guardian, η επίθεση πραγματοποιήθηκε όταν η γυναίκα εργαζόταν σε γραφείο του Συνδέσμου στο εξωτερικό.

Δήλωση του CBI κάνει λόγο για «αποτρόπαιους» ισχυρισμούς: «Η καρδιά μας είναι στραμμένη σε όλες τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα της συμπεριφοράς που περιγράφεται».

Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν γνώριζε από πριν τους ισχυρισμούς.

Ο Brian McBride, πρόεδρος του Συνδέσμου, πρόσθεσε: «Είναι ζωτικής σημασίας να γίνει διεξοδική διερεύνηση των καταγγελιών. Είμαστε σε στενή επαφή με την αστυνομία, για να διασφαλίσουμε ότι οι δράστες θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

Η αστυνομία του Σίτι του Λονδίνου ερευνά ήδη έναν φερόμενο βιασμό σε πάρτι του CBI το 2019.

Ωστόσο, σήμερα Παρασκευή, δύο από τις μεγαλύτερες βρετανικές ασφαλιστικές εταιρείες, η Aviva και η Phoenix Group, δήλωσαν ότι ακυρώνουν τη συμμετοχή τους στον CBI -επιχειρηματικό λόμπι που εκπροσωπεί 190.000 εταιρείες στη χώρα, γράφει το BBC.

Η Aviva δήλωσε: «Υπό το φως των πολύ σοβαρών καταγγελιών, θεωρούμε ότι ο CBI δεν είναι πλέον σε θέση να εκπληρώσει τη βασική του λειτουργία -να αποτελεί την αντιπροσωπευτική φωνή των επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δυστυχώς τερματίσαμε τη συμμετοχή μας, με άμεση ισχύ». Σε αντίστοιχη ανακοίνωση προχώρησε και ο Όμιλος Phoenix.

Τελευταίες ηχηρές αποχωρήσεις μέχρι στιγμής, μεταξύ πολλών άλλων, είναι αυτές της πετρελαϊκής BP, της φαρμακευτικής AstraZeneca, αλλά και της National Grid, βρετανικής πολυεθνικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με έδρα το Λονδίνο. Επίσης, αποχώρησαν οι PwC και ΕΥ, δύο εκ των τεσσάρων της ελεγκτικής Big Four.

Την ιδιότητα μέλους με άμεση ισχύ απέσυρε και η Ένωση Βρετανών Ασφαλιστών (ABI), που έχει πάνω από 200 μέλη στη χώρα.

And after many of Association of British Insurers (Aviva, Zurich, Vitality) said they were quitting CBI after serious allegations, the ABI is also terminating membership. Saying it is “untenable” pic.twitter.com/L9GMP60mmv