«Τρολάρει» τους Χούθι ο καπετάνιος του «Αϊζενχάουερ»

Αναρτήσεις με ιδιαίτερα... χαλαρές στιγμές εν πλω μεταδίδει ο καπετάνιος του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Αϊζενχάουερ, Chowdah Hill, μετά τους ισχυρισμούς της παραστρατιωτικής ομάδας από την Υεμένη ότι χτύπησαν με πυραύλους το πολεμικό πλοίο.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν απαντήσει επίσημα στον ισχυρισμό ότι οι Χούθι έπληξαν το αεροπλανοφόρο. Ωστόσο, ο καπετάνιος του, Captain Christopher "Chowdah" Hill, δημοσιεύει αναρτήσεις με τον... σκύλο του και με γλυκά που φουρνίζονται στην κουζίνα του αεροπλανοφόρου.

How about some more Captain Demo… pic.twitter.com/X2w7Xvq8r0 — Chowdah Hill (@ChowdahHill) May 31, 2024

I infiltrated the bake shop because I smelled something interesting from way down the p-way. pic.twitter.com/8BkWFdI5LU — Chowdah Hill (@ChowdahHill) May 31, 2024

Χούθι: Πλήξαμε το αεροπλανοφόρο «Αϊζενχάουερ» στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν επίθεση με πύραυλο εναντίον του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Αϊζενχάουερ στην Ερυθρά Θάλασσα ως απάντηση για τα πλήγματα των ΗΠΑ και της Βρετανίας στην Υεμένη, δήλωσε σήμερα ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάρι.

Έξι αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 16 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 41, περιλαμβανομένων αμάχων, ανέφερε ο Σάρι σε τηλεοπτική δήλωση.

Τα πλήγματα στην επαρχία Χοντέιντα έθεσαν στο στόχαστρο το λιμάνι Σαλίφ, ένα κτίριο ραδιοφωνικού σταθμού στην περιοχή Αλ-Χοκ, τον καταυλισμό Γαλίφα και δύο κατοικίες, είπε ο Σάρι.

Ο αμερικανός και ο βρετανικός στρατός ανέφεραν πως έπληξαν 13 στόχους σε περιοχές που ελέγχουν οι Χούθι στην Υεμένη.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ δήλωσε από την πλευρά του πως οι επιχειρήσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο "της νόμιμης άμυνας απέναντι στη μόνιμη απειλή που αντιπροσωπεύουν οι Χούθι", λέγοντας πως οι Χούθι έχουν εξαπολύσει 197 επιθέσεις από τον Νοέμβριο.

"Όπως πάντα, υπήρξε η μέγιστη φροντίδα στον προγραμματισμό των πληγμάτων για να ελαχιστοποιηθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους αμάχους ή για μη στρατιωτικές υποδομές", αναφέρει σε ανακοίνωσή του το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

"Η διεξαγωγή των πληγμάτων στο σκοτάδι θα πρέπει επίσης να μετρίασε περαιτέρω οποιουσδήποτε τέτοιους κινδύνους", προσθέτει.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι Μοχάμεντ Αμπντελσαλάμ είπε πως τα πλήγματα ήταν μια "στυγνή επίθεση" εναντίον της Υεμένης ως τιμωρία για την υποστήριξή της στη Γάζα.

"Η αμερικανοβρετανική επίθεση δεν θα μας αποτρέψει από το να συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις μας (...) Θα απαντήσουμε στην κλιμάκωση με την κλιμάκωση", έγραψε ο Μοχάμεντ Αλ-Μπουχάιτι, μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθι, στον λογαριασμό του στο X.

Στην Τεχεράνη, το Ιράν, σύμμαχος των Χούθι, καταδίκασε τα πλήγματα τα οποία χαρακτήρισε 'παραβιάσεις της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Υεμένης... των διεθνών νόμων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων", σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

"Οι επιτιθέμενες κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας φέρουν την ευθύνη για τις συνέπειες αυτών των εγκλημάτων κατά του λαού της Υεμένης", δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Νάσερ Καναανί.

Οι αντάρτες Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης και τις πολυπληθέστερες περιοχές της, εξαπολύουν επιθέσεις στη διεθνή ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα από τον Νοέμβριο σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες έχουν προκαλέσει αμερικανικά και βρετανικά αντίποινα από τον Φεβρουάριο..

BREAKING: The Yemeni Armed Forces announce targeting the US “Eisenhower” aircraft carrier.



This is in response to the American-British aggression which resulted in 58 martyrs & wounded. pic.twitter.com/howlNu5Jgq — Arya - آریا 🇮🇷🏴 (@AryJeay) May 31, 2024

Σε 16 ανήλθαν οι νεκροί και σε 35 οι τραυματίες από τους βομβαρδισμούς στην Υεμένη που εξαπέλυσαν στη διάρκεια της νύχτας οι δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας στην επαρχία Χοντέιντα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο των ανταρτών Χούθι «Αλ Μασίρα».

Τα πλήγματα είχαν στόχο ραδιοφωνικό σταθμό στην περιοχή Αλ Χοκ της Αλ Χοντέιντα και το λιμάνι του Σαλίφ, διευκρίνισε το «Αλ Μασίρα».

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι αμερικανικές και οι βρετανικές δυνάμεις έπληξαν 13 στόχους σε περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η κοινή επιχείρηση είχε στόχο τρεις τοποθεσίες στην πόλη-λιμάνι Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα, στις οποίες, όπως σημείωσε, στεγάζονταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και όπλα επιφανείας αέρος.