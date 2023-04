Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε η Bed Bath & Beyond Files

Ο λιανοπωλητής ειδών οικιακής χρήσης στις ΗΠΑ Bed Bath & Beyond Inc. θα χρησιμοποιήσει τη δικαστική οδό προστασίας από χρεοκοπία για να ξεκινήσει τη ρευστοποίηση των καταστημάτων του 360 Bed Bath & Beyond και 120 καταστημάτων Buy Buy Baby.

Παράλληλα, θα αναζητήσει επίσης αγοραστή για ορισμένα ή όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, σύμφωνα με δήλωση. Οπως μεταδιδει το Bloomberg η εταιρεία μπορεί να «απομακρυνθεί» από το κλείσιμο καταστημάτων εάν υπάρξει επιτυχημένη πώληση.

Η αμερικανική εταιρεία πώλησης οικιακών ειδών Bed Bath & Beyond Inc. κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στο κεφάλαιο 11 (προστασία από πτώχευση) στο Νιου Τζέρσεϊ.

Τα εκτιμώμενα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ανέρχονται από 1 δισ. έως 10 δισ. δολάρια και οι εκτιμώμενες υποχρεώσεις της σε 1 δισ. έως 10 δισ. δολάρια επίσης, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Ο εκτιμώμενος αριθμός πιστωτών είναι μεταξύ 25.001 και 50.000.