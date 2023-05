Ερχεται νέα βουτιά για μετοχές περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ

Οι μετοχές περιφερειακών τραπεζικών μετοχών των ΗΠΑ κινούνται προς νέες απώλειες σήμερα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την υγεία του κλάδου, μετά την αποτυχία της προβληματικής τράπεζας First Republic Bank, γράφει το Bloomberg.

Η PacWest Bancorp σημειώνει πτώση έως και 12% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, αφού υποχώρησε 28% σε χαμηλό ρεκόρ μόλις χθες, ενώ η Western Alliance Bancorp σημείωσε πτώση 7,8%, μετά τη βουτιά 15% της Τρίτης. Η Peers Zions Bancorp και η Truist Financial Corp καταγράφουν επίσης απώλειες.

Η εικόνα αυτή παρουσιάζεται παρά το γεγονός ότι συνολικά τα futures αμερικανικών μετοχών κινούνται ελαφρώς ανοδικά, ενόψει της αναμενόμενης αύξησης των επιτοκίων της Federal Reserve αργότερα σήμερα.

Οι συναλλαγές παραμένουν ασταθείς καθώς η κατάρρευση της First Republic, της τέταρτης τράπεζας που πτώχευσε φέτος, έχει ανανεώσει τις ανησυχίες για τις τράπεζες μεσαίου μεγέθους και οι επενδυτές επικεντρώνονται στις αδυναμίες του κλάδου. Η JPMorgan Chase & Co. συμφώνησε να εξαγοράσει τη First Republic τη Δευτέρα, σε συμφωνία που έκλεισε υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης.

Ο περιφερειακός τραπεζικός δείκτης KBW έχασε 8% αυτή την εβδομάδα, για να φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020. Ενώ τα προβλήματα της First Republic προέκυψαν από κακές επενδύσεις και από το bank run στις καταθέσεις, η PacWest και η Western Alliance δημοσίευσαν αποτελέσματα τον περασμένο μήνα που έδειξαν ότι οι καταθετικές βάσεις τους έχουν σταθεροποιηθεί, ένα ενθαρρυντικό σημάδι για τους επενδυτές.