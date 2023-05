Nέα CEO του Twitter η Λίντα Γιακαρίνο

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε σε μήνυμα του στο Twitter ότι η Λίντα Γιακαρίνο θα αναλάβει τη θέση της CEO του κοινωνικού δικτύου.

Είμαι ενθουσιασμένος που καλοσωρίζω τη Λίντα Γιακαρίνο ως τη νέα CEO του Twitter» έγραψε ο Έλον Μασκ.

O Mασκ ανέφερε ότι η Γιακαρίνο, επικεφαλής διαφήμισης στο NBCUniversal, θα επικεντρωθεί στην οικονομική λειτουργία της εταιρείας ενώ ο ίδιος θα επικεντρωθεί στον σχεδιασμό προϊόντων και νέων τεχνολογιών.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky