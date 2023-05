Apple: Αξίζει περισσότερο απ' ό,τι... 2.000 εισηγμένες της Wall Street!

Η κεφαλαιοποίηση της Apple Inc. έχει ξεπεράσει αυτή του συνόλου των εταιρειών του Russell 2000 για δύο εβδομάδες, τη μεγαλύτερη χρονική περίοδο που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Η κεφαλαιοποίηση της Apple, η οποία μετρά την αξία της εταιρείας με βάση την αξία όλων των μετοχών της, ξεπέρασε αυτή του Russell 2000 στις 27 Απριλίου και διατηρήθηκε υψηλότερα μέχρι τη Δευτέρα. Η μόνη άλλη φορά που συνέβη αυτό ήταν η 1η Σεπτεμβρίου 2020, όταν η αποτίμηση της Apple ξεπέρασε αυτή του δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης για μόνο μία ημέρα.

Το premium της Apple έναντι αυτής της ομάδας μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης συνέχισε να διευρύνεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς ο γίγαντας της τεχνολογίας των καταναλωτών ανέφερε κέρδη που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών της Wall Street.

Με κεφαλαιοποίηση περίπου 2,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η Apple αξίζει τώρα περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερο από τη συνολική αξία και των 2.000 μετοχών στο Russell 2000, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg που κοινοποιήθηκαν στο MarketWatch.

Σίγουρα, η διαφορά μειώθηκε κάπως τη Δευτέρα, καθώς οι μετοχές της Apple υποχώρησαν κατά 0,4% στα 171,80 δολάρια, ενώ ο Russell 2000 κέρδισε 1,3% στις 1.763 μονάδες.

Μια ομάδα χρηματιστηριακών αναλυτών από την Bespoke Investment Group απεικόνισε την τάση σε ένα γράφημα που κοινοποιήθηκε στο Twitter τη Δευτέρα.

Apple $AAPL is back to being bigger than all ~2,000 small-caps in the Russell 2,000. The last time it happened, it didn’t last long. pic.twitter.com/T6e5VKc5iF