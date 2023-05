Αιματηρό επεισόδιο στην Ιαπωνία, πυροβολισμοί και μαχαίρωμα

Για περιστατικό με πυροβολισμούς και μαχαίρωμα με αρκετούς τραυματίες στην κεντρική Ιαπωνία, κάνουν αναφορά τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Το πρακτορείο Kyodo μιλά για άνδρα με κυνηγετική καραμπίνα σε φυγή στο Ναγκάνο, στην κεντρική Ιαπωνία.

#BREAKING: Man with hunting rifle on run in Nagano, central Japanhttps://t.co/0681UITrLa pic.twitter.com/8p4dt4K7oW