Σερβία: Να φύγουν οι ψεύτικοι δήμαρχοι από το βόρειο Κόσοβο

Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι οι νεοδιορισμένοι Αλβανοί δήμαρχοι δεν πρέπει να προσπαθήσουν να αναλάβουν καθήκοντα στο βόρειο Kόσοβο, μετά τις πρόσφατες συγκρούσεις που προκάλεσαν τραυματισμό δεκάδων ειρηνευτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ και Σέρβων που διαδήλωναν έξω από τα δημαρχεία, με αφορμή τις ορκωμοσίες των νέων δημάρχων.

«Η επείγουσα απόσυρση των ψεύτικων δημάρχων και των μελών των αποκαλούμενων αστυνομικών δυνάμεων από την Πρίστινα είναι προϋπόθεση για τη διατήρηση της ειρήνης», είπε στο Instagram σήμερα Τρίτη, αφού συναντήθηκε με διπλωμάτες από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και κορυφαία αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οπως θυμίζει το Bloomberg, οι Σέρβοι είναι μειονότητα στο Κόσοβο που κατοικείται κυρίως από Αλβανούς, αλλά κυριαρχούν σε μερικές βόρειες πόλεις δίπλα στα σύνορα με τη Σερβία.

Η κοινότητα μποϊκόταρε τις δημοτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο μήνα, οι οποίες οδήγησαν στον διορισμό νέων δημάρχων αλβανικής καταγωγής. Η ένταση εκτοξεύτηκε καθώς προσπάθησαν να αναλάβουν την τοπική διοίκηση.

