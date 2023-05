Βίαιες συγκρούσεις στο Κόσοβο: 700 επιπλέον στρατιώτες στέλνει το ΝΑΤΟ

Η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ αναπτύσσει 700 επιπλέον στρατεύματα και θέτει ένα επιπλέον τάγμα σε υψηλότερη ετοιμότητα, αφού 30 μέλη της ειρηνευτικής δύναμης τραυματίστηκαν αυτή την εβδομάδα στις χειρότερες συγκρούσεις της δεκαετίας στο βόρειο Κόσοβο.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Γενς Στόλτενμπεργκ, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, δήλωσε την Τρίτη ότι η συμμαχία αποφάσισε να αναπτύξει κι άλλους στρατιώτες από την επιχειρησιακή εφεδρική δύναμη για τα Δυτικά Βαλκάνια και αύξησε την ετοιμότητα για άλλους στρατιώτες, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν εάν χρειαστεί.

«Αυτά είναι συνετά βήματα για να διασφαλιστεί ότι η KFOR έχει τις δυνάμεις και τις δυνατότητες που χρειάζεται για να εκπληρώσει την εντολή της», είπε σε δημοσιογράφους στη Νορβηγία.

Η νατοϊκή δύναμη KFOR έχει περίπου 3.700 στρατιώτες στο Κόσοβο τώρα, από περίπου 50.000 στο αποκορύφωμα της παρουσίας της στη χώρα.

Οι επιθέσεις κατά της ειρηνευτικής δύναμης που τελεί υπό το ΝΑΤΟ στο Κόσοβο, γνωστή ως KFOR, ήταν «απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν», είπε ο Στόλτενμπεργκ, προσθέτοντας ότι «η KFOR θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσει ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους τους πολίτες στο Κόσοβο».

Κάλεσε τόσο την Πρίστινα όσο και το Βελιγράδι να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την αποκλιμάκωση της κατάστασης, να απέχουν από περαιτέρω ανεύθυνη συμπεριφορά και να συμμετάσχουν σε διάλογο.

NATO will send 700 extra troops to Kosovo and put another battalion on high alert as unrest in the region has intensified since ethnic Albanian mayors took office in the country's northern Serb-majority area after votes last month https://t.co/eBghB7hsMF pic.twitter.com/wdOQcwzI1P