Ουκρανία: Η Ρωσία προσπαθεί να εξαντλήσει την αντιαεροπορική μας άμυνα

Οι ένοπλες δυνάμεις επικεντρώνουν το τελευταίο διάστημα τις σχεδόν καθημερινές αεροπορικές επιδρομές τους στο Κίεβο, που βάζουν συνήθως στο στόχαστρο τις πρώτες πρωινές ώρες με πυραύλους και τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs), κι ενίοτε ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας, με σκοπό να εξαντλήσουν την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, σύμφωνα με αξιωματικούς, πολιτικούς και ειδικούς.

Αν και η Ουκρανία διαβεβαιώνει πως κατάφερε να αναχαιτίσει τους περισσότερους πυραύλους και τα περισσότερα UAVs, και ότι οι απώλειες περιορίστηκαν σε δυο ανθρώπους οι οποίο έχασαν τη ζωή τους από πτώσεις συντριμμιών, τα πλήγματα αυτά εγείρουν ερωτήματα. Το Κίεβο βρίσκεται μακριά από τα κύρια μέτωπα του πολέμου και δεν θεωρείται μείζων στρατιωτικός στόχος.

Αξιωματούχοι και αναλυτές εκτιμούν πως στόχοι των επιδρομών είναι να παρεμποδιστεί η προετοιμασία για την αντεπίθεση της Ουκρανίας με σκοπό να ανακαταληφθούν εδάφη και να εξαντληθούν τα πυρομαχικά και γενικότερα τα μέσα της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

«Περιορισμός» της αντεπίθεσης

Πρόκειται «για την αντίδρασή τους στις προετοιμασίες για την ουκρανική αντεπίθεση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ανώτερος ουκρανός αξιωματούχος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, προφανώς αναφερόμενος στους ρώσους επιτελείς. «Η επικείμενη αντεπίθεση τους έχει κάνει νευρικούς», έκρινε η ίδια πηγή.

«Προσπαθούν να περιορίσουν τις δυνατότητές μας: να εξαντλήσουν το στοκ πυραύλων εδάφους αέρος που διαθέτουμε και να αποσπάσουν την προσοχή των δυνάμεών μας», πρόσθεσε, τονίζοντας το χαμηλό κόστος των τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών ιρανικού σχεδιασμού Shahed, που κατά το Κίεβο χρησιμοποιεί κυρίως η Μόσχα, σε σύγκριση με τους σύγχρονους πυραύλους εδάφους-αέρος που βάλλονται από τον ουκρανικό στρατό.

Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να εντοπίσουν τα ουκρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και να τα κρατούν απασχολημένα ώστε να μην αναπτυχθούν αλλού, σύμφωνα με τον Ολεξάντρ Κοβαλένκο, της οργάνωσης «Πληροφοριακή Αντίσταση» (Information Resistance), η οποία έχει σκοπό την καταπολέμηση της «ρωσικής προπαγάνδας».

Σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο μελετών Institute for the Study of War, «οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν νέα εκστρατεία (...) για να υποβαθμίσουν τις δυνατότητες αντεπίθεσης της Ουκρανίας».

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα ανέφερε χθες Τρίτη μέσω Twitter πως οι επιθέσεις «έχουν σκοπό να εξαντλήσουν την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα». Κάλεσε τους συμμάχους της χώρας του, την ΕΕ και το NATO, να «αυξήσουν την παραγωγή και τις παραδόσεις συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και πυρομαχικών».

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωσε ότι κατέστρεψε 29 από τα 31 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη-καμικάζι που πέταγαν προς το Κίεβο και τα περίχωρά του τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Τρίτη. Το ποσοστό επιτυχίας της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, που έχει παραλάβει δυτικά προηγμένα συστήματα, έχει αυξηθεί πολύ, λένε οι ουκρανικές αρχές.

Οι ΗΠΑ έχουν παραδώσει στο Κίεβο τουλάχιστον μια συστοιχία του προηγμένου συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, που έχει μετατραπεί σε στόχο προτεραιότητας για τις δυνάμεις της Ρωσίας.

«Πρωταρχικός τους στόχος είναι να προσπαθήσουν να καταστρέψουν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot», σύμφωνα με τον κ. Κοβαλένκο.

Στην αρχή του μήνα, η Μόσχα υποστήριξε πως μπόρεσε να καταστρέψει συστοιχία του συστήματος Patriot, χρησιμοποιώντας τον υπερηχητικό πύραυλο Kinzhal. Οι αμερικανικές αρχές αναγνώρισαν πως η συστοιχία υπέστη ζημιά, αλλά τόνισαν πως παρέμεινε επιχειρησιακή.

«Εκδίκηση»;

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας Γιούρι Ιγκνάτ, τα πλήγματα αυτού του μήνα αποτελούν επίσης μέρος επιχείρησης ψυχολογικού πολέμου.

Κατ’ αυτόν τα ρωσικά πλήγματα αποτελούν «εκδίκηση» για τις ρωσικές «αποτυχίες» στα μέτωπα κι είναι προορισμένα να ικανοποιούν τη ρωσική κοινή γνώμη και να «σπέρνουν πανικό στον ουκρανικό πληθυσμό».

«Φυσικά τα πλήγματα αυτά είναι εκνευριστικά, πώς θα μπορούσαν να μην είναι;», πρόσθεσε ο ανώτερος αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Αλλά, συμπλήρωσε, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο «οι Γερμανοί βομβάρδιζαν το Λονδίνο για πέντε χρόνια, πολύ πιο σκληρά από ό,τι οι Ρώσοι βομβαρδίζουν το Κίεβο, και τι έγινε;»

Αν η Ρωσία ελπίζει πως οι αποθαρρυμένοι Ουκρανοί θα πιέσουν τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αρχίσει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μάλλον «δεν κατανοούν πολύ καλά την ψυχολογία μας», κατά τον κ. Κοβαλένκο.

