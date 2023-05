Σπάει τα κοντέρ της ανάπτυξης η Ινδία

Η οικονομία της Ινδίας ξεπέρασε τις προσδοκίες, ενισχύοντας τη θέση της ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο.

Το ΑΕΠ της χώρας κατέγραψε ετήσια αύξηση 6,1% τον Μάρτιο, υπερβαίνοντας τόσο τις προβλέψεις όσο και τις αντίστοιχες επιδόσεις 4,4% για το προηγούμενο τρίμηνο. Η οικονομία βοηθήθηκε από την ανάκαμψη των κρατικών δαπανών και την ανάπτυξη στη μεταποίηση και τη γεωργία, μεταδίδει ο Guardian.

Η εκτίμηση για την ανάπτυξη για ολόκληρο το 2023 αναθεωρήθηκε στο 7,2%, πάνω από την προηγούμενη εκτίμηση 7%. Η ινδική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 9,1% το 2021/2022.

As per latest NSO figures, released on 31st May 2023, India’s GDP growth for FY 2022-23 is 7.2%. The growth for Q4-FY 2023 is 6.1%.



