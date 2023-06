ΝΑΤΟ: Τάγμα καταδρομών της Τουρκίας στο Κόσοβο

Η Τουρκία σχεδιάζει να στείλει κομάντος στο Κόσοβο αύριο, Κυριακή, και μεθαύριο, Δευτέρα, ανταποκρινόμενη σε αίτημα του ΝΑΤΟ να συμμετάσχει στην ειρηνευτική δύναμη KFOR της συμμαχίας μετά την αναταραχή που σημειώνεται το βόρειο Κόσοβο, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σε δήλωση που εξέδωσε σήμερα, το υπουργείο απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση και εποικοδομητικό διάλογο για την επίλυση της κρίσης, για την οποία αναφέρει πως θα μπορούσε να βλάψει την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

«Η μονάδα μας (ένα τάγμα κομάντο) σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στο ... Κόσοβο στις 4-5 Ιουνίου», ανακοίνωσε το υπουργείο.

Μια πολιτική κρίση εξελίχθηκε σε βίαια επεισόδια στο βόρειο Κόσοβο, όταν αλβανοί δήμαρχοι ανέλαβαν καθήκοντα σε πόλεις της περιοχής με σερβική πλειοψηφία, κάτι που έκανε τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους να επικρίνουν την Πρίστινα. Ο σερβικός πληθυσμός, που αποτελεί την πλειονότητα στο βόρειο Κόσοβο, είχε μποϊκοτάρει τις εκλογές του Απριλίου, με αποτέλεσμα να εκλεγούν οι αλβανοί δήμαρχοι.

Σε βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν τη Δευτέρα, 30 στρατιώτες της ειρηνευτικής δύναμης και 52 Σέρβοι που διαμαρτύρονταν για τους δημάρχους τραυματίσθηκαν. Η βία έκανε το ΝΑΤΟ να ανακοινώσει πως θα στείλει πρόσθετα στρατεύματα, επιπλέον των 700 που κατευθύνονται ήδη προς την περιοχή για να ενισχύσουν την αποστολή του που αριθμεί 4.000 στρατιωτικούς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

🔴📸 #Türkiye will deploy special commando forces to Kosovo at the request of NATO.#Turkey

Via @savunmaisleri pic.twitter.com/iJ0RP7njwV