Ψαλίδι στα επιτόκια καταθέσεων από τις κρατικές τράπεζες Κίνας

Οι έξι μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες της Κίνας μείωσαν τα επιτόκια καταθέσεων, καθώς το Πεκίνο αναζητά τρόπους για να τονώσει την ανάπτυξη.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, τράπεζες, όπως η Industrial and Commercial Bank of China, η China Construction Bank και η Bank of China προσφέρουν τώρα 2,45% και 2,50% αντίστοιχα, σε προθεσμιακές καταθέσεις τριών και πέντε ετών, μειωμένες κατά 15 μονάδες βάσης από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις ιστοσελίδες τους.

Παρόμοιες περικοπές σημειώθηκαν και στις Postal Savings Bank of China, Agricultural Bank of China και Bank of Communications.

Η οικονομική ανάκαμψη της Κίνας έχει πληγεί από τις αδύναμες πωλήσεις ακινήτων και βιομηχανικής παραγωγής καθώς και από την αδύναμη κατανάλωση, με την ανάκαμψη μετά την πανδημία να υπολείπεται των προβλέψεων.