Πούτιν: Πισώπλατη μαχαιριά και προδοσία η ανταρσία της Βάγκνερ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σε έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμά του το πρωί του Σαββάτου ότι η «ένοπλη ανταρσία» της μισθοφορικής δύναμης της Βάγκνερ είναι προδοσία και πισώπλατη μαχαιριά και ότι όποιος πήρε τα όπλα εναντίον του ρωσικού στρατού θα τιμωρηθεί. Εκανε λόγο για «θανάσιμη απειλή», μιλώντας για κίνδυνο «εμφυλίου πολέμου» στη Ρωσία.

«Οι υπέρογκες φιλοδοξίες και τα προσωπικά συμφέροντα οδήγησαν στην προδοσία. Σε προδοσία της χώρας μας, του λαού μας και της υπόθεση για την οποία, πλάι-πλάι με τις άλλες μονάδες και υπομονάδες μας, πολέμησαν και πέθαναν οι στρατιώτες και οι διοικητές της ομάδας Βάγκνερ. Οι ήρωες που απελευθέρωσαν το Soledar και το Artemovsk, τις πόλεις και τις κωμοπόλεις του Donbass, πολέμησαν και έδωσαν τη ζωή τους για τη Novorossia, για την ενότητα του ρωσικού κόσμου. Το όνομα και τη δόξα τους πρόδωσαν και αυτοί που προσπαθούν να οργανώσουν μια εξέγερση, ωθώντας τη χώρα στην αναρχία και την αδελφοκτονία. Στην ήττα και εν τέλει στην παράδοση».

Οπως σημειώνει το Reuters, είπε ότι θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει τη Ρωσία και ότι θα προχωρήσει σε «αποφασιστική δράση» για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στο Ροστόφ, μια νότια πόλη όπου ο αρχηγός της Βάγκνερ Γεβγκένι Πριγκόζιν είπε ότι οι δυνάμεις του έχουν τον έλεγχο όλων των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

«Πρόκειται για εγκληματική εκστρατεία. Ισοδυναμεί με ένοπλη ανταρσία. Η Ρωσία θα αμυνθεί και θα αποκρούσει αυτή την κίνηση. Αγωνιζόμαστε για τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών μας», τόνισε ο Ρώσος Πρόεδρος.

«Απαιτώ να σταματήσετε κάθε συμμετοχή σε εγκληματικές ενέργειες», πρόσθεσε. Διαβεβαίωσε πως οι δυνάμεις της Ρωσίας θα επικρατήσουν και θα γίνουν πιο δυνατές.

Η αντίδραση της Μόσχας θα είναι σκληρή, πρόσθεσε. Όλοι όσοι πήραν μέρος στην ανταρσία αυτή θα τιμωρηθούν, διεμήνυσε. Είπε πως θα αναληφθεί αποφασιστική δράση για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Ροστόφ, την οποία χαρακτήρισε δύσκολη.

Διαβεβαίωσε πως θα κάνει το παν για να προστατεύσει τη Ρωσία και ότι θα υπερασπιστεί το Σύνταγμα της χώρας.

«Είναι ένα πλήγμα για τη Ρωσία, για τον λαό μας. Και οι ενέργειές μας για την υπεράσπιση της Πατρίδας έναντι μιας τέτοιας απειλής θα είναι σκληρές».

«Όλοι όσοι πάτησαν στο δρόμο της προδοσίας, που προετοίμασαν μια ένοπλη εξέγερση, που πήραν τον δρόμο του εκβιασμού και των τρομοκρατικών μεθόδων, θα υποστούν αναπόφευκτη τιμωρία, θα λογοδοτήσουν τόσο στο νόμο όσο και στον λαό μας», είπε ο Πούτιν.

Σε συσπείρωση γύρω από τον Πούτιν κάλεσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Putin responds to Wagner coup:



"This is a criminal campaign. It is equivalent to armed mutiny. Russia will defend itself and repel this move. We are fighting for the life and security of our citizens." pic.twitter.com/4Ax6Mgiq5W