Ανταρσία Πριγκόζιν στη Ρωσία: Οσα ξέρουμε και τα κενά που θα κρίνουν τις εξελίξεις

Τα σημάδια είχαν ξεκινήσει εδώ και μήνες, όταν ο ηγέτης του μισθοφορικού στρατού Wagner Ευγκένι Πριγκόζιν και έμπιστος του Πούτιν, άρχισε τις λεκτικές επιθέσεις εναντίον του ρωσικού υπουργείου Άμυνας και ανώτατων στρατιωτικών διοικητών, ενώ μαίνονταν οι μάχες στο Μπαχμούτ.

Οι κατηγορίες ήταν βαριές, ότι πρακτικά σαμποτάρουν την προσπάθεια της Wagner και υποσκάπτουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, στερώντας από τους μισθοφόρους πυρομαχικά, κι ότι γενικώς το μεγαλύτερο μέρος του στρατού, υπολειτουργεί στις επιχειρήσεις με ανεκπαίδευτο προσωπικό επίστρατων.

Η απάντηση του καθεστώτος ήρθε μετά την κατάληψη του Μπαχμούτ και ήταν εις βάρος του Πριγκόζιν, καθώς αποφασίστηκε οι άνδρες της Wagner να υπογράφουν πλέον συμβόλαια, όχι με την μισθοφορική εταιρεία, αλλά με τον στρατό. Ο Πούτιν στήριξε το υπουργείο Αμυνας στην κίνησή του αυτή.

Η κορύφωση της «βεντέτας» όμως, ήρθε χθες όταν ο Πριγκόζιν υποστήριξε ότι άνδρες της Wagner που έχει αποσυρθεί για ανάπαυση από το μέτωπο, δέχθηκαν, αεροπορική επίθεση από ρωσικά μέσα. Παρουσίασε και ένα βίντεο το οποίο προς το παρόν θεωρείτε fake τόσο από τους Ρώσους, όσο και από τους Δυτικούς. Και σχεδόν αμέσως μετά ξεκίνησε την ανταρσία, κάτι που εξέπληξε σε τέτοιο βαθμό τους πάντες, που να υπάρχουν ζωηρές αμφιβολίες, έως αργά το βράδι αν πρόκειται για «ψυχολογική επιχείρηση των Ρώσων».

The drama continues. Prigozhin publishes a video which he claims shows the aftermath of a rocket attack by the Russian ministry of defence on a Wagner camp. “Many of our guys died…We will make a decision how to respond to this evil. The next move is ours” pic.twitter.com/o7l14yVBMX