Ρωσία-ανταρσία Wagner: Ο ρωσικός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις μάχης στη Βορονέζ

Ο ρωσικός στρατός διεξάγει σήμερα επιχειρήσεις "μάχης" στην περιφέρεια Βορονέζ, που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων νότια της Μόσχας, στο πλαίσιο του καθεστώτος αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που επιβλήθηκε, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, μετά την ένοπλη ανταρσία της οργάνωσης μισθοφόρων Wagner.

"Στο πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στο έδαφος της περιφέρειας Βορονέζ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας διεξάγουν τις απαραίτητες ενέργειες επιχειρήσεων και μάχης", διευκρίνισε σε ανάρτησή του στο Telegram ο περιφερειάρχης της Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Η Βορονέζ βρίσκεται στα μέσα της απόστασης ανάμεσα στη Μόσχα και την πόλη Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, όπου η Wagner δήλωνε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της στρατιωτικές υποδομές.

Νωρίτερα σήμερα ρωσική πηγή ασφαλείας είχε δηλώσει επίσης στο Reuters ότι οι μαχητές της Wagner έθεσαν υπό τον έλεγχό τους στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την πληροφορία αυτή.

🚨 Russian soldiers surrendered en masse to Wagner PMC in Voronezh.

Wagner now controls both Rostov (population 1.1 million) and Voronezh (also population 1.1 million). Wagner is now approaching Krasnodar (1 million) and Volgograd (950k) without any resistance. pic.twitter.com/fbcTAEsNrQ