Στο Κίεβο ο Σάντσεθ, μήνυμα ελληνικού ΥΠΕΞ για την προεδρία της ΕΕ

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έφθασε στο Κίεβο σήμερα, πρώτη ημέρα της ισπανικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να επαναλάβει την υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, η οποία παραπονείται για τη βραδύτητα των παραδόσεων όπλων που της έχει υποσχεθεί η Ευρώπη.

Δεκάξι μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η Ουκρανία δήλωσε σήμερα πως δίνει «λυσσαλέες» μάχες στο πλαίσιο της αντεπίθεσης που εξαπέλυσε πριν από περίπου ένα μήνα.

Ο Σάντσεθ πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η επίσκεψή του πραγματοποιείται επίσης πριν από μια σημαντική σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα διεξαχθεί στις 11 και 12 Ιουλίου στο Βίλνιους για να χαραχτεί ένας οδικός χάρτης για τις μελλοντικές σχέσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και τη δυτική στρατιωτική συμμαχία.

«Ήδη στο Κίεβο. Ήθελα η πρώτη ενέργεια της ισπανικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ να είναι στην Ουκρανία" με τον Ζελένσκι, έγραψε ο Σάντσεθ στον λογαριασμό του στο Twitter, επισημαίνοντας ότι μεταφέρει "όλη την αλληλεγγύη της Ευρώπης".

«Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε τον ουκρανικό λαό μέχρι η ειρήνη να επιστρέψει στην Ευρώπη», πρόσθεσε ο Σάντσεθ.

Ο ισπανός πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει αυτή την επίσκεψη την Πέμπτη, στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της ΕΕ, εξηγώντας πως ο στόχος του είναι να δείξει «την ακλόνητη υποστήριξη» της ΕΕ προς το Κίεβο στη μάχη του τελευταίου εναντίον της ρωσικής εισβολής.

Πριν από ένα χρόνο η Ουκρανία έλαβε το καθεστώς της υποψήφιας χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζει να αρχίσει φέτος τις πρώτες επίσημες διαπραγματεύσεις για τα μέτρα που θα πρέπει να λάβει ώστε να ενισχύσει τις πιθανότητές της να ενταχθεί στην ΕΕ.

Κύρια προτεραιότητα παραμένει η στήριξη της Ουκρανίας και η αναχαίτιση της ρωσικής επιθετικότητας, εκτιμά η πολιτική επιστήμων Κάρμεν Κολομίνα.

«Η Ουκρανία δίνει το παρών σε κάθε απόφαση που λαμβάνεται στην ΕΕ», δηλώνει χαρακτηριστικά. Μία δύσκολη απόφαση είναι, αν τελικά θα αποφασιστεί η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και πιθανώς με τη Μολδαβία. Αλλά και στην ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων προμηνύεται κινητικότητα.

«Γενικά η συγκυρία θεωρείται ευνοϊκή για τη διεύρυνση, το ζήτημα είναι πώς θα την αξιοποιήσουμε για να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα» τονίζει η πολιτική επιστήμων από την Ισπανία. «Αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τις υποψήφιες χώρες, αλλά και από εμάς».

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες υπόσχεται ότι η χώρα του θα προωθήσει τη συζήτηση για την «ικανότητα απορρόφησης και άλλων κρατών-μελών» από την «Ευρώπη των 27», κάτι που όλοι συμφωνούν ότι προϋποθέτει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό οικοδόμημα της ΕΕ.

«Θα πρέπει να δούμε τις μεταρυθμίσεις εκείνες, που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να λειτουργεί ομαλά στο επόμενο στάδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ένα παράδειγμα θα ήταν να λαμβάνονται περισσότερες αποφάσεις με ενισχυμένη πλειοψηφία, αντί ομοφωνίας, στην εξωτερική και στη δημοσιονομική πολιτική», τονίζει ο επικεφαλής της ισπανικής διπλωματίας.

Συγχαρητήρια στην Ισπανία για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και ευχές για μια παραγωγική προεδρία, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter.

Επίσης, τονίζει πως προσβλέπει σε στενή συνεργασία προς το συμφέρον της ΕΕ και των πολιτών της.

Σημειώνεται πως η Ισπανία ασκεί την 6μηνιαία εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από σήμερα, 1η Ιουλίου, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

