Ανοδικά τα ενοίκια, καθοδικά οι τιμές κατοικιών στην ΕΕ

Καθοδικά κινήθηκαν οι τιμές των κατοικιών στην ευρωζώνη και το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο -είχαν πέσει και ένα τρίμηνο πριν- καθώς τα υψηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων έπληξαν τους ιδιοκτήτες και τους υποψήφιους αγοραστές.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι τιμές των κατοικιών στις 20 χώρες που μοιράζονται το ευρώ μειώθηκαν κατά 0,9%, μετά από συρρίκνωση 1,7% τους προηγούμενους τρεις μήνες και σηματοδοτώντας τα δύο πρώτα συνεχόμενα τρίμηνα συρρίκνωσης σε σχεδόν μια δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat την Τετάρτη.

Σε σύγκριση με το ίδιο περσινό τρίμηνο, οι τιμές των κατοικιών στην ευρωζώνη αυξήθηκαν κατά 0,3%, από 3,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Το πρώτο τρίμηνο του 2023, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ μειώθηκαν κατά -0,7% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2022, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 0,9%. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη τριμηνιαία μείωση των τιμών των κατοικιών, μετά τη μείωση -1,4% το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, τα ενοίκια και οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ κινήθηκαν ανοδικά, με αύξηση 2,9% στα ενοίκια και 0,8% στις τιμές των κατοικιών.

Σε Γερμανία και η Σουηδία υποχώρησαν κατά 6,8% και 6,9%, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση.

🏘️💰 When comparing Q1 2023 with 2010, EU house prices increased most in:

🇪🇪Estonia (+200%)

🇭🇺Hungary (+180%)



Largest decreases:

🇬🇷Greece (-14%)

🇮🇹 Italy (-9%)



For rents, highest increases:

🇪🇪Estonia (+212%)



Only decrease in 🇬🇷Greece (-22%)



👉https://t.co/X97xQwaCPM pic.twitter.com/6BfT6KjXDf