Λουκασένκο: Ο Πριγκόζιν επέστρεψε στη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο οποίος τον περασμένο μήνα μεσολάβησε σε μια συμφωνία για τον τερματισμό μιας ένοπλης ανταρσίας στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα Πέμπτη ότι ο ηγέτης της ρωσικής ομάδας μισθοφόρων Γεβγκένι Πριγκόζιν (φωτό) δεν βρίσκεται πλέον στη Λευκορωσία.

Ο Λουκασένκο είπε στις 27 Ιουνίου ότι ο Πριγκόζιν, ηγέτης της Ομάδας Βάγκνερ, οι μαχητές της οποίας κατέλαβαν για λίγο μια πόλη της νότιας Ρωσίας και βάδισαν προς τη Μόσχα, έφτασε στη Λευκορωσία ως μέρος της συμφωνίας της 24ης Ιουνίου που εκτόνωσε την κρίση.

Οπως μεταδίδει το Reuters, ο Λουκασένκο είπε στους δημοσιογράφους σήμερα Πέμπτη: «Όσο για τον Πριγκόζιν, βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη (τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας). Δεν βρίσκεται στο έδαφος της Λευκορωσίας».

Ένα τζετ που συνδέεται με τον Πριγκόζιν αναχώρησε από την Αγία Πετρούπολη για τη Μόσχα την Τετάρτη και κατευθυνόταν προς τη νότια Ρωσία την Πέμπτη, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων, αλλά δεν ήταν σαφές εάν επέβαινε ο αρχηγός της Wagner.

Ο Λουκασένκο είπε ότι η προσφορά στη Wagner να τοποθετήσει μερικούς από τους μαχητές του στη Λευκορωσία -μια προοπτική που έχει ανησυχήσει τις γειτονικές χώρες του ΝΑΤΟ- εξακολουθεί να ισχύει.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ εικόνες από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του επικεφαλής της παραστρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ Γεβγκένι Πριγκόζιν στην Αγία Πετρούπολη, στη διάρκεια της απόπειρας ένοπλης στρατιωτικής εξέγερσης που πραγματοποιήθηκε στο τέλος Ιουνίου.

Στις φωτογραφίες αυτές, που φαίνεται πως έχουν τραβηχτεί από τις δυνάμεις της τάξης και δημοσιεύθηκαν ξαφνικά σε δημόσια και ιδιωτικά ρωσικά μέσα ενημέρωσης, εικονίζεται μια μεγάλη και πολυτελής κατοικία, με ένα ελικόπτερο να σταθμεύει στον κήπο.

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες αυτές, οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης στη διάρκεια της έρευνάς τους δεσμίδες δολαρίων και ρουβλίων, ράβδους χρυσού, πολυάριθμα όπλα, αλλά επίσης διαβατήρια με διαφορετικά ονόματα και μια ντουλάπα γεμάτη περούκες.

Ο ιστότοπος Fontanka, που έχει την έδρα του στην Αγία Πετρούπολη, ανέφερε επίσης πως μια φωτογραφία με «κομμένα κεφάλια» βρέθηκε στην κατοικία του Πριγκόζιν, οι μισθοφόροι του οποίου κατηγορούνται συχνά για φρικαλεότητες.

Ο Fontanka δημοσιοποίησε επίσης μια φωτογραφία που δείχνει μια τεράστια βαριοπούλα σε ένα δωμάτιο του σπιτιού του Πριγκόζιν, η μεταλλική κεφαλή της οποίας φέρει το μήνυμα «Σε περίπτωση σημαντικών διαπραγματεύσεων».

Cannot believe I am spreading Russian news but Prigozhin has not denied it. According to "Izvestia" the home of Yevheni #Prigozhin was raised and private sanctuary, medical facilities, room for weapons, loads of cash and wigs (yes, wigs) were detected. pic.twitter.com/2RVIZyEXJm