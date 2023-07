Εφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας Μίλαν Κούντερα

Απεβίωσε ο πολυβραβευμένος συγγραφέας Μίλαν Κούντερα, όπως μετέδωσε σήμερα η τσεχική δημόσια τηλεόραση. Ήταν 94 ετών. Αφησε την τελευταία του πνοή στο Παρίσι.

Ήταν γεννημένος την 1η Απριλίου 1929 στο Μπρνο της πρώην Τσεχοσλοβακίας και ζούσε στη Γαλλία από το 1975. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός με τα έργα του «Η Αβάσταχτη Ελαφρότητα του Είναι», «Το Βιβλίο του Γέλιου και της Λήθης» και «Το Αστείο».

Έγραφε τόσο στην τσέχικη όσο και στη γαλλική γλώσσα, ενώ είχε επιμεληθεί προσωπικά όλες τις γαλλικές μεταφράσεις των βιβλίων του, προσδίδοντάς τους ισχύ πρωτοτύπου και όχι μεταφρασμένου έργου.

Κατόπιν λογοκρισίας, η κυκλοφορία των έργων του ήταν απαγορευμένη στη γενέτειρά του έως και την πτώση της κομμουνιστικής κυβέρνησης το 1989.

Some very sad news for Czech culture: the great novelist Milan Kundera has died at the age of 94. pic.twitter.com/GMKgAfaZzS