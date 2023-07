Οκτώ μέρες απεργία στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ

Σχεδόν χίλιοι εργαζόμενοι πρόκειται να πραγματοποιήσουν οκτώ μέρες απεργίας στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο εν μέσω διαμάχης για τους μισθούς, που σύμφωνα με τα συνδικάτα θα διαταράξουν τις καλοκαιρινές διακοπές.

Οπως μεταδίδει ο Guardian, το σωματείο Unite ανακοίνωσε ότι 950 μέλη του προσωπικού των ASC, Menzies Aviation, GGS και DHL Services θα συμμετάσχουν σε τετραήμερη απεργία από την Παρασκευή 28 Ιουλίου έως την Τρίτη 1 Αυγούστου και σε μια δεύτερη τετραήμερη απεργία από την Παρασκευή 4 Αυγούστου έως Τρίτη 8 Αυγούστου.

Και οι τέσσερις εταιρείες εκτελούν εργασίες που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες για μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης εδάφους, της διαχείρισης αποσκευών και των ρόλων των πρακτόρων ελέγχου εισιτηρίων.

Δεδομένης της κλίμακας της κινητοποίησης, η αναστάτωση, οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις είναι αναπόφευκτες σε όλο το αεροδρόμιο, λέει η Unite.

