Βρετανία: Σεξουαλική παρενόχληση καταγγέλλουν δεκάδες υπάλληλοι των McDonalds

Ο επικεφαλής της αλυσίδας ταχυφαγείων McDonald's στο Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε συγγνώμη, μετά τη δημοσίευση σήμερα ενός ρεπορτάζ του BBC με καταγγελίες για κρούσματα σεξουαλικής παρενόχλησης, ρατσισμού και εκφοβισμού με στόχο το προσωπικό της εταιρείας.

Περισσότεροι από 100 πρώην και νυν υπάλληλοι στην αμερικανική εταιρεία έχουν διατυπώσει τις καταγγελίες, σύμφωνα με το BBC, που ξεκίνησε τη σχετική έρευνα τον Φεβρουάριο.

«Οι υπάλληλοι -κάποιες φορές μόλις 17 ετών- δέχονταν θωπείες χωρίς τη συναίνεσή τους και σχεδόν καθημερινά σεξουαλική παρενόχληση», γράφει στην ιστοσελίδα του το βρετανικό δίκτυο, επικαλούμενο μαρτυρίες από μέλη του προσωπικού.

