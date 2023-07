H Fed λανσάρει σύστημα άμεσων πληρωμών

Η Fed εγκαινίασε νέα υπηρεσία που επιτρέπει στους Αμερικανούς να στέλνουν και να λαμβάνουν χρήματα σε δευτερόλεπτα, 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, ανακοίνωσε την Πέμπτη η κεντρική τράπεζα.

Η υπηρεσία «FedNow», η οποία βρίσκεται στα σκαριά από το 2019, έχει στόχο να εξαλείψει την πολυήμερη καθυστέρηση που συνήθως απαιτείται για τις μεταφορές μετρητών, ευθυγραμμίζοντας τις ΗΠΑ με χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία, η Βραζιλία, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η υπηρεσία FedNow θα είναι διαθέσιμη σε 41 τράπεζες και 15 παρόχους υπηρεσιών που έχουν πιστοποιηθεί να χρησιμοποιούν την υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων μικρών τραπεζών και μεγάλων τραπεζών όπως η JPMorgan Chase, η Bank of New York Mellon και η US Bancorp.

Η Fed ανέφερε ότι 35 τράπεζες και πιστωτικές ενώσεις χρησιμοποιούν αυτήν τη στιγμή την υπηρεσία, καθώς και το Γραφείο Δημοσιονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Η υπηρεσία θα ανταγωνίζεται τα συστήματα πληρωμών του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου RTP του The Clearing House.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ