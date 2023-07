ΕΕ: Νέες εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις για την Ελλάδα

H EE κινητοποιεί επιπλέον εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις για την Ελλάδα μέσω του rescEU, όπως αναφέρει, σε ανάρτησή του στο twitter, ο επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς.

«Καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιών στην Αττική αναμένεται να παραμείνει πολύ υψηλός, κινητοποιούμε επιπλέον εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης από rescEU. Ένα canadair από την Κροατία και δύο (air tractors) από την Κύπρο πρόκειται να φτάσουν στην Ελλάδα από ώρα σε ώρα. Επιπλέον, επίγειες δυνάμεις προέρχονται, επίσης, από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία» επισημαίνει ο κ. Λέναρσιτς.

As the #wildfires danger in #Attica🇬🇷 is expected to remain very high, we are mobilising additional #rescEU🇪🇺 firefighting air capacities.



One canadair from 🇭🇷 and two air tractors from 🇨🇾 are about to arrive to 🇬🇷 any time now.



Additional ground👨‍🚒 also to come from 🇷🇴 and 🇧🇬. pic.twitter.com/5AqD66w2AR