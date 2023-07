Στον Μαυρίκιο συρρέουν οι Ευρωπαίοι για διακοπές!

Ολο και περισσότεροι Ευρωπαίοι επιλέγουν να πάνε για διακοπές στον Μαυρίκιο, αναζητώντας ανάπαυλα από τους καύσωνες, τις διαδηλώσεις και τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, τα έσοδα από τον τουρισμό στο νησί του Ινδικού Ωκεανού αυξήθηκαν σχεδόν κατά 70% τους πρώτους πέντε μήνες της χρονιάς ετησίως, στα 35,8 δισεκατομμύρια ρουπίες (779 εκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η κεντρική τράπεζα την περασμένη εβδομάδα.

Οι εισπράξεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά 23%, στα 80 δισεκατομμύρια ρουπίες για ολόκληρο τη χρονιά, δήλωσε τον περασμένο μήνα ο Harvesh Seegolam, διοικητής της τράπεζας.

Οι λευκές αμμώδεις παραλίες του Μαυρίκιου προσελκύουν από καιρό τους τουρίστες, παρά το γεγονός ότι είναι ένας ακριβός προορισμός και σε μεγάλη απόσταση - απέχει περίπου 9.600 χιλιόμετρα από τη Δυτική Ευρώπη. Ωστόσο, η τουριστική βιομηχανία του έχει γίνει πιο ανταγωνιστική με την υποτίμηση της ρουπίας έναντι του ευρώ.

Πάντως, ο αριθμός των επισκεπτών συνεχίζει να υστερεί σε σύγκριση με την εποχή πριν από την πανδημία, αν και οι τουρίστες τείνουν να μένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να ξοδεύουν περισσότερα.

