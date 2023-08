Oλική καταστροφή από τις πυρκαγιές στην Χαβάη

«Εικόνες αποκάλυψης» αποκαλύπτονται στο νησί Μάουι της Χαβάης όπου οι καταστροφικές πυρκαγιές έκαψαν τα πάντα στο πέρασμά τους. Καμμένα αυτοκίνητα και σπίτια φαίνονται στα τηλεοπτικά πλάνα που δείχνουν την απόλυτη καταστροφή στην πόλη Lāhainā (Λαχάινα) λόγω των πυρκαγιών που εξαπλώθηκαν γρήγορα από τους ισχυρούς ανέμους από τον τυφώνα Ντόρα.

