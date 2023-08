Στους 53 οι νεκροί από τις πυρκαγιές στη Χαβάη

Ο απολογισμός των θυμάτων των πυρκαγιών στη Χαβάη, μια από τις οποίες μετέτρεψε το θέρετρο Λαχάινα στο νησί Μάουι σε αποκαΐδια, αυξήθηκε χθες Πέμπτη το βράδυ στους 53 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι αρχές της κομητείας του Μάουι.

Τουλάχιστον τρεις μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν ταυτόχρονα στο Μάουι το βράδυ της Τρίτης, αποκόπτοντας το δυτικό τμήμα της νήσου και την ιστορική πόλη Λαχάινα, όπου τουλάχιστον 271 κτίσματα καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές.

Υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι που υπέστησαν εγκαύματα, εισέπνευσαν καπνό και υπέστησαν άλλους τραυματισμούς. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη και χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν εσπευσμένα το νησί, είτε πήγαν σε καταφύγια ή έφυγαν από αυτό.

«Καθώς οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται, 17 επιπλέον θάνατοι επιβεβαιώθηκαν σήμερα εν μέσω της ενεργής πυρκαγιάς στη Λαχάινα. Αυτό αυξάνει τον απολογισμό των θυμάτων στους 53 νεκρούς», τόνισαν οι αρχές της κομητείας Μάουι στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης του αμερικανικού αρχιπελάγους Τζος Γκριν δήλωνε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ότι αναμένει πως ο απολογισμός των θυμάτων θα γίνει «πολύ» πιο βαρύς, πως ίσως ξεπεράσει τους 60 νεκρούς.

Terrifying video of wildfires coming out of Maui Hawaii #bomboradyo #hawaii #maui #hawaiiwildfire #wildfire #fire pic.twitter.com/htXMBXP39j