Μασκ: Η μονομαχία με Ζούκερμπεργκ θα γίνει σε «επική τοποθεσία» στην Ιταλία

Στην Ιταλία θα διεξαχθεί η μονομαχία του Μαρκ Ζούκερμπεργκ με τον Έλον Μασκ σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της Tesla και του X.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας έγραψε στο X ότι μίλησε με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον Ιταλό υπουργό Πολιτισμού και ότι συμφώνησαν για τη διεξαγωγή του αγώνα «σε επική τοποθεσία».

«Όλα θα γίνουν με σεβασμό στην ιστορία και το παρόν της Ιταλίας» τόνισε.

Επανέλαβε ότι θα υπάρξει ζωντανή μετάδοση στο X και στο Meta και ότι τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη των βετεράνων στις ΗΠΑ.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.