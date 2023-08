Τουλάχιστον 80 οι νεκροί από την πύρινη κόλαση στη Χαβάη

Τουλάχιστον 80 είναι οι νεκροί από τις πυρκαγιές στη Χαβάη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές της κομητείας Μάουι.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της αμερικανικής πολιτείας Τζος Γκριν είχε πει στο δίκτυο CNN πως έχουν επιβεβαιωθεί 59 θάνατοι. «Χωρίς αμφιβολία, τα θύματα θα είναι περισσότερα. Δεν γνωρίζουμε πόσα ακριβώς θα είναι τελικά», τόνισε.

Οι εικόνες από το δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Λαχέινα είναι αποκαρδιωτικές. Τα σωστικά συνεργεία χτενίζουν την ευρύτερη περιοχή, όπου περίπου χίλια κτίρια έχουν καταστραφεί, ανασύροντας απανθρακωμένα πτώματα από τα χαλάσματα.

Το νησί Μάουι διαθέτει σειρήνες προειδοποίησης για φυσικές καταστροφές και άλλες απειλές, οι οποίες σύμφωνα με μαρτυρίες δεν ηχούσαν κατά την επέλαση της πύρινης λαίλαπας, σημειώνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

The fires in Maui have killed at least 67 people. This is likely the deadliest natural disaster in Hawaii’s history. 🔁 ❤ pic.twitter.com/tXFQEmiTwA