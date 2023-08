O Χάρι Κέιν στη Μπάγερν με ποσό-ρεκόρ στη Bundesliga

Ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, Χάρι Κέιν, εντάχθηκε στην πρωταθλήτρια Γερμανίας, Μπάγερν Μονάχου, από την Τότεναμ με τετραετές συμβόλαιο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα (12/8) οι Βαυαροί.

Η Μπάγερν ανέφερε ότι ο 30χρονος επιθετικός υπέγραψε μέχρι το 2027, μετά από παρατεταμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο συλλόγων.

Δεν αποκάλυψε το κόστος μεταγραφής, αλλά σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, η Μπάγερν θα πληρώσει 100 εκατομμύρια ευρώ ενώ υπάρχει συμφωνία για επιπλέον 20 εκατομμύρια. Ο κορυφαίος επιθετικός θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και αναμένεται να κερδίζει πάνω από 25 εκατομμύρια τον χρόνο. Είναι το υψηλότερο ποσό μεταγραφής που έχει καταβληθεί ποτέ από σύλλογο της Bundesliga. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν τα 80 εκατομμύρια ευρώ που πλήρωσε η Μπάγερν για την απόκτηση του Λούκας Ερναντές από την Ατλέτικο Μαδρίτης το 2019.

«Η Μπάγερν απέκτησε τον Χάρι Κέιν από την Τότεναμ. Ο Άγγλος επιθετικός υπέγραψε συμφωνία έως τις 30 Ιουνίου 2027. Θα παίξει με το νούμερο εννέα στη φανέλα του», ανέφεραν οι Βαυαροί.

«Ήταν μία απίστευτη υποδοχή για μένα και την οικογένειά μου στο Μόναχο τις τελευταίες 24 ώρες! Ανυπομονώ να ξεκινήσω! Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος της Μπάγερν Μονάχου. Eίναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο και πάντα έλεγα ότι θέλω να αγωνιστώ και να αποδείξω την αξία μου στο υψηλότερο επίπεδο στην καριέρα μου. Η Μπάγερν έχει κουλτούρα νικητών, είναι υπέροχο συναίσθημα να βρίσκεσαι εδώ», ανέφερε ο Χάρι Κέιν στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Μπάγερν.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Μπάγερν Μονάχου, Γιαν Κρίστιαν Ντρέεσεν σχολίασε την πολυαναμενόμενη μεταγαρφή του Χάρι Κέιν λέγοντας: «Ήταν μια μακρά διαδικασία, αλλά τώρα είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Χάρι Κέιν φοράει άμεσα τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Ο Χάρι ήταν ο παίκτης των ονείρων μας από την αρχή και ταιριάζει απόλυτα με εμάς και το DNA του συλλόγου τόσο από άποψη αθλητισμού όσο και χαρακτήρα».

Ο Ντρέεσεν πρόσθεσε: «Οι σέντερ φορ της παγκόσμιας κλάσης ήταν πάντα ένας σημαντικός παράγοντας όταν η Μπάγερν γιορτάζει τους μεγαλύτερους τίτλους της και είμαστε πεπεισμένοι ότι ο Χάρι Κέιν θα συνεχίσει αυτή την ιστορία επιτυχίας. Οι οπαδοί μας μπορούν πλέον να υπολογίζουν σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ της εποχής μας».

We have reached agreement with Bayern Munich for the transfer of Harry Kane.



Thank you for your incredible contribution to our Club over the years, Harry 🤍