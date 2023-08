Λιβύη: Σφοδρές αιματηρές συγκρούσεις στην Τρίπολη

Τουλάχιστον δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής γνωστός απολογισμός των βίαιων συγκρούσεων που σημειώθηκαν σε πολυάριθμες συνοικίες της λιβυκής πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια της νύχτας μέχρι και τις πρωινές ώρες σήμερα μεταξύ των πιο ισχυρών φατριών της Τρίπολης, στο χειρότερο ξέσπασμα ένοπλης βίας που έχει βιώσει η πόλη από τις αρχές του χρόνου, αναγκάζοντας το μοναδικό πολιτικό αεροδρόμιο της πρωτεύουσας να αναστείλει την εναέρια κυκλοφορία.

Πυκνός καπνός υψωνόταν πάνω από τμήματα της πόλης νωρίς σήμερα και πυρά βαρέων όπλων ακουγόταν σε δρόμους, τόνισε δημοσιογράφος του Reuters. Κάτοικοι και τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν μάχες σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ της «Ταξιαρχία 444» και της «Δύναμη αλ Ράντα» («αποτροπής») σε πολλές περιοχές στα ανατολικά προάστια της πόλης, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών. Μια πηγή σε νοσοκομείο έκανε λόγο για δύο νεκρούς και πάνω από 30 τραυματίες.

Μια ιατρική μονάδα που συνδέεται με το υπουργείο Άμυνας ανέφερε στο Reuters ότι ανασύρθηκαν τρία πτώματα από τις συνοικίες Φουρνάζ, Αϊν Ζάρα και Ταρίκ Σοκ.

Το υπουργείο Υγείας απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να δώσουν αίμα για να βοηθήσουν τους τραυματίες. Ο Ουσάμα Αλί, εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων, ανέφερε ότι 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 26 οικογένειες απομακρύνθηκαν από μια περιοχή που επλήγη από συγκρούσεις.

Οι δύο παρατάξεις αυτές αμφότερες στήριξαν την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) κατά τη διάρκεια σύντομων μαχών που ξέσπασαν πέρσι.

Η Λιβύη βιώνει ένα μικρό χρονικό διάστημα ειρήνης μετά την εξέγερση του 2011, με τη στήριξη του ΝΑΤΟ, που ανέτρεψε το καθεστώς το Μουαμάρ Καντάφι. Δύο αντίπαλες κυβερνήσεις διεκδικούν την εξουσία: η ΚΕΕ στην Τρίπολη, υπό τον Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά και η άλλη στα ανατολικά, με τη στήριξη του Χαλίφα Χάφταρ, του ηγέτη του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ).

Μικρή πρόοδος έχει σημειωθεί για την επίτευξη μας βιώσιμης πολιτικής επίλυσης και ένοπλες φατρίες έχοντας αποκτήσει επίσημο καθεστώς και χρηματοδότηση συνεχίζουν να ασκούν επιρροή.

Πέρυσι, φατρίες που στηρίζουν την κυβέρνηση στην ανατολική Λιβύη, επιχείρησαν ανεπιτυχώς να εκδιώξουν τον Ντμπεϊμπά, σε μια μέρα σφοδρών συγκρούσεων στην Τρίπολη. Σποραδικές μάχες σημειώθηκαν επίσης φέτος την πόλη Ζαουίγια, δυτικά της πρωτεύουσας.

Οι χθεσινοβραδινές «εντάσεις ξεκίνησαν» με την ανακοίνωση της «σύλληψης από την Δύναμη αλ Ράντα του του αρχηγού της Ταξιαρχίας 444», ανέφερε ο αξιωματικός του υπουργείου Εσωτερικών, προσθέτοντας η πρόσβαση στο αεροδρόμιο Μιτίγκα παρέμενε κλειστή μέχρι σήμερα το πρωί.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τεθωρακισμένα οχήματα αναπτύχθηκαν χθες το βράδυ σε πολλές γειτονιές ανατολικά και νότια της Τρίπολης μετά τη σύλληψη του αρχηγού της «Ταξιαρχία 444» Μαχμούντ Χάμζα στο αεροδρόμιο Μιτίγκα, που βρίσκεται σε περιοχή που ελέγχεται από τη «Δύναμη αλ Ράντα».

Σφοδρές ανταλλαγές πυρών από βαρέα και ελαφρά όπλα ξέσπασαν στο Αΐν Ζάρα, ένα ανατολικό προάστιο της Τρίπολης, προτού επεκταθούν σε άλλες περιοχές κοντά στο αεροδρόμιο και το Πανεπιστήμιο της Τρίπολης, στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, το οποίο ανακοίνωσε την αναστολή των μαθημάτων.

Η διοίκηση του αεροδρομίου Μιτίγκα, το μόνο πολιτικό αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα, ανέστειλε την εναέρια κυκλοφορία, και οι πτήσεις εκτράπηκαν προς το αεροδρόμιο στη Μισράτα, 200 χλμ ανατολικότερα, ενώ αεροσκάφη που ήταν σταθμευμένα στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης στο Μιτίγκα, απομακρύνθηκαν.

Ένας κάτοικος της συνοικιας Ταρίκ Σοκ της νότιας Τρίπολης τόνισε ότι άκουγε μάχες όταν πήγε για ύπνο στη 1:30 τα ξημερώματα και πιο έντονες όταν ξύπνησε στις 7:30 το πρωί.

«Ακούμε σφοδρές ανταλλαγές πυρών από νωρίς το πρωί. Η οικογένειά μου ζει στην συνοικία Χαλάτ Φουρζάν περίπου 7 χιλιόμετρα μακριά και ακούνε και αυτοί συγκρούσεις», είπε.

