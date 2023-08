Ξεκινά η μεγαλύτερη IPO της τελευταίας διετίας στις ΗΠΑ

Η Arm Holdings της SoftBank Group Corp. έκανε το βήμα προς αυτό που πρόκειται να γίνει η μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) φέτος στις ΗΠΑ, ένα στοίχημα ότι ο σχεδιαστής τσιπ τηλεφώνων μπορεί να «ανθίσει» στην εποχή των υπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης.

Σε μια πολυαναμενόμενη ανακοίνωση τη Δευτέρα, η Arm είπε ότι η διαδικασία θα τρέξει από τις Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. και Mizuho Financial Group Inc. Αίσθηση προκάλεσε η απουσία της Morgan Stanley, επισημαίνει το Bloomberg.

Ένα επιτυχημένο ντεμπούτο της Arm θα παρείχε ένα απροσδόκητο κέρδος για τον ιδρυτή της SoftBank Masayoshi Son, του οποίου το Vision Fund έχασε ποσό-ρεκόρ 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι. Θα μπορούσε επίσης να ωθήσει δεκάδες εταιρείες να συνεχίσουν -ή να καθυστερήσουν περαιτέρω- τα δικά τους σχέδια για IPO. Σε αυτές περιλαμβάνονται επιχειρήσεις όπως η εταιρεία διαδικτυακής παράδοσης ειδών παντοπωλείου Instacart Inc., ο πάροχος υπηρεσιών μάρκετινγκ Klaviyo και η εταιρεία κατασκευής υποδημάτων Birkenstock.

Η Arm σχεδιάζει να ξεκινήσει τα roadshow της την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και να τιμολογήσει στη συνέχεια την IPO, ανέφερε το Bloomberg. Η εταιρεία δεν αποκάλυψε τους προτεινόμενους όρους για την πώληση μετοχών, αλλά αναμένεται να επιδιώξει αποτίμηση 60 έως 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Arm, που εδρεύει στο Κέιμπριτζ του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει επίσης συνομιλίες με μερικούς από τους μεγαλύτερους πελάτες της σχετικά με την υποστήριξη της δημόσιας προσφοράς.

Ενώ η Arm στόχευε να συγκεντρώσει 8 έως 10 δισεκατομμύρια δολάρια στην IPO, αυτός ο στόχος θα μπορούσε να είναι χαμηλότερος, καθώς η SoftBank αποφάσισε να διατηρήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην εταιρεία αφού αγόρασε το ποσοστό του Vision Fund σε αυτήν. Αυτή η συναλλαγή αποτίμησε την Arm σε περισσότερα από 64 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση τα στοιχεία.

Ακόμα κι έτσι, η προσφορά υπόσχεται να δώσει στην ταλαιπωρημένη αγορά IPO τη μεγαλύτερη ώθηση εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Πρόκειται να είναι η μεγαλύτερη στις ΗΠΑ από το IPO 13,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων της εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων Rivian Automotive Inc. τον Οκτώβριο του 2021.

Η αποτίμηση-στόχος της Arm αντικατοπτρίζει την πεποίθηση ότι θα επωφεληθεί από τη νέα πραγματικότητα της τεχνητής νοημοσύνης, μια αλλαγή στον κλάδο που ανέβασε την αποτίμηση της Nvidia Corp. σε 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια.